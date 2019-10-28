Погода в Крыму на 28 октября: без осадков и тепло до +18
28 октября, в понедельник на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а центральных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., - сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 16…18°.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.
ИСТОЧНИК KP.RU