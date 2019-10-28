2019-10-28T08:26:56+03:00
Общество

Погода в Крыму на 28 октября: без осадков и тепло до +18

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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Тепло не спешит уходить с Южного берега Крыма.Тепло не спешит уходить с Южного берега Крыма.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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28 октября, в понедельник на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, а центральных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с., - сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС». - Температура воздуха днем 16…18°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха днем 16…18°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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