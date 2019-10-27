Тепло, без осадков, возможен туман: погода в Крыму на 27 октября

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-27T08:52:24+03:00

В это воскресенье на полуострове приятная погода Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВ

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В воскресенье, 27 октября, крымчан ожидает теплый день, без серьезных осадков. Утром и вечером в отдельных районах полуострова возможен туман. Температура воздуха поднимется до +19 - 22 градусов. На полуострове будет дуть ветер переменных направлений, со скоростью до 11 метров в секунду.

Температура воздуха Симферополе будет достигать 19- 20 градусов, ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью не более 10 м/с

В Севастополе сегодня также тепло и без осадков, возможна небольшая облачность, воздух прогреется до +18 . Утром на побережье будет туман.Ожидается северный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

На ЮБК осадков также не ожидается, преобладать будет переменная облачность. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью до 12 м.с. Воздух прогреется до 18-20 градусов тепла.

В Керчи сегодня небольшая облачность и без осадков.С. Скорость ветра составит около 3 метров в секунду, он будет дуть со стороны севера. Воздух прогреется до 20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU