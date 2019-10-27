Московский поэт и его невеста победили в конкурсе "Ноябрь в Крыму"

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-27T10:41:49+03:00

Теперь новобрачные на три дня отправятся на полуостров

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Подведены итоги конкурса от Минтуризма Республики Крым, главным призом которого была поездка на фестиваль "Ноябрьфест". Победителем конкурса стал молодой московский поэт Алексей Куркин, который отправится в путешествие со своей новоиспеченной женой.

- С того самого дня, когда я сделал предложение любимой девушке, мы мечтали о медовом месяце в Крыму: увидеть суровое осеннее море и живописные горы, прогуляться по набережным, посмотреть на легендарное «Ласточкино гнездо», посетить Массандровский дворец и многое другое, - написал Куркин

Он также написал что 26 октября он женится на своей невесте, и в случае победы они поедут на полуостров законными супругами. Желание влюбленной пары сбылось: они проведут три праздничных дня, с 1 по 3 ноября, в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU