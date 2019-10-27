В Симферополе ночью произошла смертельная авария
В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября, в районе улицы Крылова произошло смертельное ДТП. По словам свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ 21140 на большой скорости не справился с управлением и влетел в столб.
Удар был настолько силен, что автомобиль отбросило в дерево. Фото:Вконтакте\ группа "Автопартнер Крым"
Удар был настолько сильным что автомобиль искорежило и отбросило в стоящее неподалеку дерево.
- Застали приезд скорой, трое в машине было, водитель цел и невредим, так как изрядно пьян. 2 девочки пострадали: одну забрали в тяжелом состоянии, вторая не выжила, - пишет одна из свидетельниц аварии
По словам очевидцев водитель был изрядно пьян Фото: Вконтакте\ группа "Автопартнер Крым"
Также по словам очевидцев в разбитом автомобиле виднелось несколько бутылок со спиртным. Официальной информации о состоянии водителя и его пассажиров на данный момент нет.
ИСТОЧНИК KP.RU