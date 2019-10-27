В Симферополе ночью произошла смертельная авария

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-27T13:56:54+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября, в районе улицы Крылова произошло смертельное ДТП. По словам свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ 21140 на большой скорости не справился с управлением и влетел в столб.

Удар был настолько силен, что автомобиль отбросило в дерево. Фото:Вконтакте\ группа "Автопартнер Крым"

Удар был настолько сильным что автомобиль искорежило и отбросило в стоящее неподалеку дерево.

- Застали приезд скорой, трое в машине было, водитель цел и невредим, так как изрядно пьян. 2 девочки пострадали: одну забрали в тяжелом состоянии, вторая не выжила, - пишет одна из свидетельниц аварии

По словам очевидцев водитель был изрядно пьян Фото: Вконтакте\ группа "Автопартнер Крым"

Также по словам очевидцев в разбитом автомобиле виднелось несколько бутылок со спиртным. Официальной информации о состоянии водителя и его пассажиров на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU