В понедельник в Симферополе стартует отопительный сезон

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-27T16:30:49+03:00

В ближайшие дни на полуострове ожидают похолодание, так что отопительный сезон начнется весьма кстати Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В крымской столице в понедельник, 28 октября, стартует отопительный сезон. Ранее, с15 октября тепло уже подавалось, но только в социальные объекты вроде школ и больниц.

- Муниципальным правовым актом тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, рекомендовано с 28 октября обеспечить подачу тепловой энергии в многоквартирные дома, - сообщили в пресс- службе администрации Симферополя.

Уточняется, что отопление дадут только в тех домах, у которых имеются акты готовности систем центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU