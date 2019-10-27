2019-10-27T16:30:49+03:00
Общество

В понедельник в Симферополе стартует отопительный сезон

Иван КОСТОГРЫЗОВ
Поделиться:
В ближайшие дни на полуострове ожидают похолодание, так что отопительный сезон начнется весьма кстатиВ ближайшие дни на полуострове ожидают похолодание, так что отопительный сезон начнется весьма кстатиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В крымской столице в понедельник, 28 октября, стартует отопительный сезон. Ранее, с15 октября тепло уже подавалось, но только в социальные объекты вроде школ и больниц.

- Муниципальным правовым актом тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, рекомендовано с 28 октября обеспечить подачу тепловой энергии в многоквартирные дома, - сообщили в пресс- службе администрации Симферополя.

Уточняется, что отопление дадут только в тех домах, у которых имеются акты готовности систем центрального отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24