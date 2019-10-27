В понедельник в Симферополе стартует отопительный сезон
В ближайшие дни на полуострове ожидают похолодание, так что отопительный сезон начнется весьма кстатиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В крымской столице в понедельник, 28 октября, стартует отопительный сезон. Ранее, с15 октября тепло уже подавалось, но только в социальные объекты вроде школ и больниц.
- Муниципальным правовым актом тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, рекомендовано с 28 октября обеспечить подачу тепловой энергии в многоквартирные дома, - сообщили в пресс- службе администрации Симферополя.
Уточняется, что отопление дадут только в тех домах, у которых имеются акты готовности систем центрального отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU