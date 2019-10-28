В Керчи завели уголовное дело за фиктивный техосмотр авто
В Крыму на жителя Керчи завели уголовное дело за поддельную диагностическую карту на автомобиль.
- Утвержден обвинительный акт, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. – Мужчина обвиняется в подделке официального документа, предоставляющего права в целях сбыта такого документа.
Нарушитель закона трудился на станции технического осмотра автомобилей. Без проведения осмотра машины он изготовил и передал автолюбителю диагностическую карту. За услугу обвиняемый получил вознаграждение.
На сегодня уголовное дело сотрудника станции технического осмотра автомобилей направлено в Керченский городской суд. По ч. 1 ст. 327 УК РФ нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU