В Керчи завели уголовное дело за фиктивный техосмотр авто

СЕГОДНЯ 08:16 2019-10-28T08:23:39+03:00

Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы

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В Крыму на жителя Керчи завели уголовное дело за поддельную диагностическую карту на автомобиль.

- Утвержден обвинительный акт, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК. – Мужчина обвиняется в подделке официального документа, предоставляющего права в целях сбыта такого документа.

Нарушитель закона трудился на станции технического осмотра автомобилей. Без проведения осмотра машины он изготовил и передал автолюбителю диагностическую карту. За услугу обвиняемый получил вознаграждение.

На сегодня уголовное дело сотрудника станции технического осмотра автомобилей направлено в Керченский городской суд. По ч. 1 ст. 327 УК РФ нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU