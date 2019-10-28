Почти 10 улиц Симферополя 28 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-28T09:28:21+03:00

Это связано с проведением внеплановых работ

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 октября, почти десят улиц Симферополя останутся без света. Электроэнергии из-за внеплановых ремонтных работ не будет до 17.00. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

ВАЖНО

Где не будет света:

- ул. Автомагистральная 7-19 (нечет);

-пер. Краснооктябрьский 4-10 (чет), 1-57 (нечет);

- ул. Подводников 2-8,16 (чет), 1-9 (нечет);

- пер. Садовый 2, 2/3, 2/4, 8-14 (чет), 1-13 (нечет);

- ул. Троллейбусная 6-10, 16 (чет), 19 (нечет);

- ул. Куйбышева 40а (чет);

- ул. Полевая 24-64 (чет), 13-51 (нечет);

- ул. Репина 54-66 (чет), 69-75 (нечет).

ИСТОЧНИК KP.RU