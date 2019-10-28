2019-10-28T09:28:21+03:00
Общество

Почти 10 улиц Симферополя 28 октября останутся без света

Это связано с проведением внеплановых работ
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 октября, почти десят улиц Симферополя останутся без света. Электроэнергии из-за внеплановых ремонтных работ не будет до 17.00. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

ВАЖНО

Где не будет света:

- ул. Автомагистральная 7-19 (нечет);

-пер. Краснооктябрьский 4-10 (чет), 1-57 (нечет);

- ул. Подводников 2-8,16 (чет), 1-9 (нечет);

- пер. Садовый 2, 2/3, 2/4, 8-14 (чет), 1-13 (нечет);

- ул. Троллейбусная 6-10, 16 (чет), 19 (нечет);

- ул. Куйбышева 40а (чет);

- ул. Полевая 24-64 (чет), 13-51 (нечет);

- ул. Репина 54-66 (чет), 69-75 (нечет).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе работник банка украл 2 миллиона рублей и спрятал под могильной плитой
Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание
Бабушки и дедушки любят отдыхать в Алуште, Феодосии и Евпатории
В Керчи завели уголовное дело за фиктивный техосмотр авто
Погода в Крыму на 28 октября: без осадков и тепло до +18
"Мисс Украина -2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос "чей Крым?"
В понедельник в Симферополе стартует отопительный сезон
В Симферополе ночью произошла смертельная авария
Московский поэт и его невеста победили в конкурсе "Ноябрь в Крыму"
Крымчане стали вдвое меньше пить впервые за пять лет
Тепло, без осадков, возможен туман: погода в Крыму на 27 октября
Военные из Крыма отправились в Египет
В Симферополе завершился автоквест от "Комсомольской правды"
В Крыму планируют построить сеть курортных дорог от трассы "Таврида"
На Крымском мосту протестировали новую архитектурную подсветку
В Крыму вводят новые тарифы на воду
В Севастополе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу
На объездной в Симферополе насмерть сбили человека
Тепло,но облачно: прогноз погоды в Крыму на 26 октября
В Симферополе посадили уникальное дерево - мутант