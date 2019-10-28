Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-28T10:02:08+03:00

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Крымские синоптики рассказали, когда на полуостров придет похолодание. Резкое изменение температуры нужно ждать со среды, 30 октября.

- Северо-западный ветер принесет на полуостров влажный и холодный воздух Северной Атлантики. Пройдут небольшие и умеренные дожди, температура воздуха понизится на 4-6 градусов, ветер усилится до 12-17 метров в секунду, - рассказали в крымском гидрометцентре.

А до этого на полуострове осадков на полуострове существенных не ожидается, но в степных и прибрежных районах Крыма возможны туманы.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов, а днем – 13-18 градусов. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU