2019-10-28T10:02:08+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание

Температура воздуха понизится на 6 градусов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Изменение температуры воздуха ожидается со средыИзменение температуры воздуха ожидается со средыФото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

Крымские синоптики рассказали, когда на полуостров придет похолодание. Резкое изменение температуры нужно ждать со среды, 30 октября.

- Северо-западный ветер принесет на полуостров влажный и холодный воздух Северной Атлантики. Пройдут небольшие и умеренные дожди, температура воздуха понизится на 4-6 градусов, ветер усилится до 12-17 метров в секунду, - рассказали в крымском гидрометцентре.

А до этого на полуострове осадков на полуострове существенных не ожидается, но в степных и прибрежных районах Крыма возможны туманы.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов, а днем – 13-18 градусов. Ветер юго-западный слабый до умеренного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе работник банка украл 2 миллиона рублей и спрятал под могильной плитой
Бабушки и дедушки любят отдыхать в Алуште, Феодосии и Евпатории
Почти 10 улиц Симферополя 28 октября останутся без света
В Керчи завели уголовное дело за фиктивный техосмотр авто
Погода в Крыму на 28 октября: без осадков и тепло до +18
"Мисс Украина -2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос "чей Крым?"
В понедельник в Симферополе стартует отопительный сезон
В Симферополе ночью произошла смертельная авария
Московский поэт и его невеста победили в конкурсе "Ноябрь в Крыму"
Крымчане стали вдвое меньше пить впервые за пять лет
Тепло, без осадков, возможен туман: погода в Крыму на 27 октября
Военные из Крыма отправились в Египет
В Симферополе завершился автоквест от "Комсомольской правды"
В Крыму планируют построить сеть курортных дорог от трассы "Таврида"
На Крымском мосту протестировали новую архитектурную подсветку
В Крыму вводят новые тарифы на воду
В Севастополе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу
На объездной в Симферополе насмерть сбили человека
Тепло,но облачно: прогноз погоды в Крыму на 26 октября
В Симферополе посадили уникальное дерево - мутант