На евпаторийской трассе грузовик кузовом «зацепил» мост

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-28T11:20:38+03:00

Из-за этого там была небольшая пробка

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Около старого аэропорта в Симферополе, на евпаторийской трассе, произошла авария. Там КАМАЗ открытым кузовом «ударился» об новый мост.

Из-за этого там образовалась небольшая пробка, пишут очевидцы в соцсетях.

- Вы понимаете, что получается, эти водители вообще не смотрят в зеркала заднего вида при движении, а это очень печально и опасно! – возмущается один из подписчиков.

Будьте внимательны на дорогах. Фото: Сергей Грищенко/Автопартнер Крым/Вконтакте

- Кузов сам не начнет подниматься никогда. Он просто забыл его опустить, - пишут подписчики группы.

Кстати, это не единичный случай, такие аварии происходят довольно часто. В конце сентября на трассе «Таврида» грузовик снес путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU