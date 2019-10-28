На евпаторийской трассе грузовик кузовом «зацепил» мост
Около старого аэропорта в Симферополе, на евпаторийской трассе, произошла авария. Там КАМАЗ открытым кузовом «ударился» об новый мост.
Из-за этого там образовалась небольшая пробка, пишут очевидцы в соцсетях.
- Вы понимаете, что получается, эти водители вообще не смотрят в зеркала заднего вида при движении, а это очень печально и опасно! – возмущается один из подписчиков.
Будьте внимательны на дорогах. Фото: Сергей Грищенко/Автопартнер Крым/Вконтакте
- Кузов сам не начнет подниматься никогда. Он просто забыл его опустить, - пишут подписчики группы.
Кстати, это не единичный случай, такие аварии происходят довольно часто. В конце сентября на трассе «Таврида» грузовик снес путепровод.
ИСТОЧНИК KP.RU