2019-10-28T12:00:36+03:00
Общество

Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку

С начала 2019 года на полуострове уже отдохнули почти 7 миллионов человек
Галина КОВАЛЕНКО
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Туристы любят Крым.Туристы любят Крым.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крым в этом году превысил показатели прошлого курортного сезона на 10 процентов – на полуострове уже отдохнули 6,87 миллиона человек.

- В 2018 году Крым посетили 6 миллионов 800 тысяч туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы, - такой пост разместил в соцсети Сергей Аксенов, глава Республики Крым.

До конца года это достижения будет побито новыми, более масштабными цифрами.

Эксперты отмечают, что наибольшей популярностью путешествия на полуостров пользуются у жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Больше всего зарубежных гостей приехали в Крым из Украины. На полуострове в 2019 году уже побывали 1 миллион 35 тысяч украинцев.

Любят Крымский полуостров жители Белоруссии, Казахстана, Германии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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