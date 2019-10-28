Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
Крым в этом году превысил показатели прошлого курортного сезона на 10 процентов – на полуострове уже отдохнули 6,87 миллиона человек.
- В 2018 году Крым посетили 6 миллионов 800 тысяч туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы, - такой пост разместил в соцсети Сергей Аксенов, глава Республики Крым.
До конца года это достижения будет побито новыми, более масштабными цифрами.
Эксперты отмечают, что наибольшей популярностью путешествия на полуостров пользуются у жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.
Больше всего зарубежных гостей приехали в Крым из Украины. На полуострове в 2019 году уже побывали 1 миллион 35 тысяч украинцев.
Любят Крымский полуостров жители Белоруссии, Казахстана, Германии и других стран.
ИСТОЧНИК KP.RU