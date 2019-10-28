В Симферополе изменятся маршруты двух троллейбусов

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-28T12:05:11+03:00

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С понедельника, 28 октября, некоторые троллейбусы в Симферополе изменили свой маршрут. Это связано с началом работ по капитальному ремонту от ГРЭСа до поселка Аэрофлотского.

КОНКРЕТНО

- троллейбус №9А будет ходить по маршруту «бульвар Ленина – ГРЭС»;

- троллейбус №17 будет ходить по маршруту «Международный Аэропорт им. И. Айвазовского – улица Глинки» без захода в поселок Аэрофлотский.

Напомним, в Симферополе отменили ночной экспресс-троллейбус до симферопольского аэропорта. Это связано с тем, что воздушная гавань Крыма переход на осеннее-зимний режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU