В аэропорту «Симферополь» расширят перрон и построят новые рулежные дорожки

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-28T14:08:39+03:00

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Стартует третий этап по развитию аэропорта «Симферополь». За это время там построят новые рулежные дорожки и расширят перрон.

Он рассчитан на восемь мест стоянки самолетов. Это позволит увеличить территорию парковки в соответствии с прогнозируемыми потребностями аэродрома.

Также построят рулежные дорожки. Выводная позволит минимизировать использование ВВП для руления, а магистральная нужна для быстрого передвижения самолета от начала до конца ВПП.

Кроме этого появится дорожка скоростного схода. Она позволит самолету быстро освободить полосу.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы после согласования проекта, появится еще и трансформаторная подстанция, водосточно-дренажная сесть и стационарные средства технического обслуживания самолетов.

- Также установят светосигнальное оборудование, системы электроснабжения, линии связи и управления, - уточнили в ведомстве.

Финансирование работ выполнят за счет федерального и республиканского бюджетов, а часть средств выделит застройщик.

ИСТОЧНИК KP.RU