2019-10-28T14:08:39+03:00
Общество

В аэропорту «Симферополь» расширят перрон и построят новые рулежные дорожки

Часть денег на работы выделит застройщик
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Проект уже согласовала "Главгосэкспертиза". Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"Проект уже согласовала "Главгосэкспертиза". Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"
Изменить размер текста:

Стартует третий этап по развитию аэропорта «Симферополь». За это время там построят новые рулежные дорожки и расширят перрон.

Он рассчитан на восемь мест стоянки самолетов. Это позволит увеличить территорию парковки в соответствии с прогнозируемыми потребностями аэродрома.

Также построят рулежные дорожки. Выводная позволит минимизировать использование ВВП для руления, а магистральная нужна для быстрого передвижения самолета от начала до конца ВПП.

Кроме этого появится дорожка скоростного схода. Она позволит самолету быстро освободить полосу.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы после согласования проекта, появится еще и трансформаторная подстанция, водосточно-дренажная сесть и стационарные средства технического обслуживания самолетов.

- Также установят светосигнальное оборудование, системы электроснабжения, линии связи и управления, - уточнили в ведомстве.

Финансирование работ выполнят за счет федерального и республиканского бюджетов, а часть средств выделит застройщик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд приговорил педофила из Сак к 17-ти годам тюрьмы
С 1 ноября вступит запрет на рыбалку в некоторых регионах Крыма
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
В Крыму начали выращивать оливки
В Симферополе изменятся маршруты двух троллейбусов
Аксенов: Крым побил рекорд по турпотоку
На евпаторийской трассе грузовик кузовом «зацепил» мост
В Севастополе работник банка украл 2 миллиона рублей и спрятал под могильной плитой
Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание
Бабушки и дедушки любят отдыхать в Алуште, Феодосии и Евпатории
Почти 10 улиц Симферополя 28 октября останутся без света
В Керчи завели уголовное дело за фиктивный техосмотр авто
Погода в Крыму на 28 октября: без осадков и тепло до +18
"Мисс Украина -2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос "чей Крым?"
В понедельник в Симферополе стартует отопительный сезон
В Симферополе ночью произошла смертельная авария
Московский поэт и его невеста победили в конкурсе "Ноябрь в Крыму"
Крымчане стали вдвое меньше пить впервые за пять лет
Тепло, без осадков, возможен туман: погода в Крыму на 27 октября
Военные из Крыма отправились в Египет
В Симферополе завершился автоквест от "Комсомольской правды"
В Крыму планируют построить сеть курортных дорог от трассы "Таврида"
На Крымском мосту протестировали новую архитектурную подсветку
В Крыму вводят новые тарифы на воду
В Севастополе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу
На объездной в Симферополе насмерть сбили человека
Тепло,но облачно: прогноз погоды в Крыму на 26 октября
В Симферополе посадили уникальное дерево - мутант