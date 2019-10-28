2019-10-28T14:31:36+03:00
Происшествия

Суд приговорил педофила из Сак к 17-ти годам тюрьмы

Он годами насиловал дочь своей сожительницы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Все это время он держал свою жертву в страхеВсе это время он держал свою жертву в страхеФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Жителя одного из крымских сел приговорили к 17-ти годам тюрьмы за изнасилование ребенка. Свои преступления он совершал постоянно с девочкой, дочерью своей сожительницы.

Следователи выяснили, что 54-летний мужчина из Сакского района с июня 2015 года по июнь 2018 года насиловал девочку. Когда он совершил первое преступление, ребенку не исполнилось 12 лет.

Над девочкой он издевался в то время, когда ее мать находилась на работе.

Все эти годы педофил держал свою жертву в страхе.

Но летом 2018 года за административное правонарушение его доставил в отдел полиции. И девочка рассказала о том ужасе, который с ней происходил, маме. Женщина немедленно обратилась к правоохранителям, все факты подтвердились.

- Суд счел доказательства достаточными и приговорил подсудимого к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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