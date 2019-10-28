Администрация Ялты проверяет информацию о «молотках и ножах» в местной школе
Родители ялтинской школы №11 пожаловались в управление образования местной администрации на новых учеников 6-К класса. Мол, двое новеньких кадет якобы запугивают остальных учеников с помощью «молотков и ножей».
Чиновники провели проверку и ничего подобного не обнаружили.
- Просмотрев видео с камер наблюдения, проведя беседу с учителями и учениками, могу сказать точно: ни ножей, ни молотков у них не было, - заверил начальник Управления образования администрации Ялты Ренард Кутковский.
Правда, проблемы у кадет все же имеются. Накануне в классе произошла драка, есть информация о пострадавшем ребенке. Вот только его мама обратилась в медучреждение два дня спустя после инцидента, поэтому информации об официальном диагнозе у чиновников нет.
Тем не менее, один из новеньких мальчишек нарушил устав кадетского класса. Ему дали время до конца четверти: исправить свое поведение. Он этого не сделал, и парнишку перевели в обычный класс. Правда, с возможностью вернуться, если научиться себя вести.
- Детям, на поведение которых обращают внимание родители в коллективном обращении, будет уделено дополнительное внимание школьного психолога, социального педагога и классного руководителя, - заключил Кутковский.
ИСТОЧНИК KP.RU