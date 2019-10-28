В Евпатории выбрали нового градоначальника

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-28T16:46:17+03:00

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В Евпатории депутаты местного горсовета выбрали нового главу администрации. Им стал Роман Тихончук, который до этого уже руководил городом - но в качестве временно исполняющего обязанности.

Конкурсная комиссия, которую возглавлял вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, ранее утвердила двоих кандидатов на должность градоначальника. Конкурентом Тихончука стал директор евпаторийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Кузнецов.

Однако депутаты отдали большинство голосов за Романа Тихончука, передает Крымское информационное агентство.

Тихончук исполнял обязанности главы администрации после того, как действующий градоначальник Андрей Филонов попал в СИЗО, обвиняемый в коррупции. По данным следствия, он нанес бюджету ущерба более чем на 80 миллионов рублей. Если Филонова признают виновным, ему светит порядка 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU