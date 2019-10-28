В Крыму на несколько дней объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-28T17:18:38+03:00

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На несколько дней, с 30 октября по 1 ноября, в Крыму объявили штормовое предупреждение. Это связано с прохождением на полуострове холодного фронта, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

- Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, 30 и 31 октября дожди, в горах с мокрым снегом. 31 октября и 1 ноября понижение максимальной температуры воздуха до 5-10 градусов тепла, минимальной до 2-5 градусов мороза, - уточнили синоптики.

В чрезвычайном ведомстве попросили соблюдать правила безопасности при непогоде:

- закрепить слабые конструкции на своих дворах, закрыть окна и балконы;

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок и дорожных знаков;

- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте рядом с ними машины;

- в случае чрезвычайных ситуаций звонит «101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU