На строительство детского сада в Симферопольском районе потратят 193 миллиона рублей
Крым выделит больше 190 миллионов рублей на строительство детского сада в селе Мирное, Симферопольский район. Он рассчитан на 250 мест, сообщается на официальном сайте тендеров России.
Он будет находиться на улице Крымской весны. Деньги выделят из республиканского бюджета.
- Работы должны завершиться до 1 декабря 2020 года, - указано в документации.
Здание будет двухэтажным, также там построят котельную.
Напомним, в Симферополе в ближайшее время откроется детский сад на улице Балаклавской. Он рассчитан на 272 ребенка. Это капитальное строение, которое возвели в рамках ФЦП.
ИСТОЧНИК KP.RU