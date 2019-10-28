2019-10-28T17:56:34+03:00
Общество

На строительство детского сада в Симферопольском районе потратят 193 миллиона рублей

Он рассчитан на 250 мест
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Здание будет двухэтажнымЗдание будет двухэтажнымФото: "КП" Архив
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Крым выделит больше 190 миллионов рублей на строительство детского сада в селе Мирное, Симферопольский район. Он рассчитан на 250 мест, сообщается на официальном сайте тендеров России.

Он будет находиться на улице Крымской весны. Деньги выделят из республиканского бюджета.

- Работы должны завершиться до 1 декабря 2020 года, - указано в документации.

Здание будет двухэтажным, также там построят котельную.

Напомним, в Симферополе в ближайшее время откроется детский сад на улице Балаклавской. Он рассчитан на 272 ребенка. Это капитальное строение, которое возвели в рамках ФЦП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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