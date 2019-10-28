2019-10-28T19:41:36+03:00
Общество

В Симферополе 29 октября частично отключат свет

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день.Света не будет целый день.
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29 октября, во вторник в Симферополе энергетики займутся ремонтом электрооборудования, поэтому возникнут временные проблемы с подачей электричества.

Света не будет с восьми утра до пяти вечера.

И так, где в Симферополе пропадет электричество:

ул. Ветка 6-10 (чет)

ул. Леси Украинки 4-8 (чет), 1-29/30 (нечет)

ул. Харьковская 2-44 (чет), 1-41 (нечет)

ул. Мраморная 2030 (чет), 3/6-11 (нечет)

ул. Шахтеров 2-12 (чет), 1-13 (нечет)

пер. Харьковский 2-6 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Севастопольская, 6-10(чет);

ул. Некрасова, 17(нечет);

ул. Самокиша, 16(чет);

ул. Севастопольская/Чехова, 14/2,12/2(чет);

ул. Сергеева-Ценского, 4а,4-10(чет),3-7(нечет);

ул. Турецкая, 8-16(чет), 5-21(нечет);

ул.Чехова, 2(чет).

Каменский массив: садовые товарищества «Сегмент», «Машиностроитель», «ТрояндаТ», «Сельский строитель», «Химик», «Связист-телефонист», «Рябина», «Уют-1», «Колос», «Вертикаль», «Дружба», «Мотор», «Швейник», «Пчелка», «Машиностроитель», «Дзержинец», «Надежда», «Геолог», «Радуга», «Урожай-1», «Пневматика», «Сегмент», «Сельский строитель», «Садовод», «Тепловик», «Ромашка», «Здоровье», «Трикотажник», «Вымпел», «Мелиоратор», «Лаванда», «Ремонтник», «Ударник» и «Ягодка Крым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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