В Крыму уволили главу Госкомнаца
Председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленура Абдураманова освободили от должности. Соответствующий документ за подписью главы РК Сергея Аксенова опубликовали на портале правительства региона.
- Уволить Абдураманова Ленура Азизовича с государственной гражданской службы Республики Крым... 28 октября 2019 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, - говорится в документе.
Напомним, Абдураманов стал главой комитета в октябре 2017 года, сменив на посту Заура Смирнова, который подал в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU