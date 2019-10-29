2019-10-29T08:40:38+03:00
Политика

В Крыму уволили главу Госкомнаца

Указ подписал Сергей Аксенов
Анастасия ЖУКОВА
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Ленур Абдураманов. Фото: FacebookЛенур Абдураманов. Фото: Facebook
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Председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Ленура Абдураманова освободили от должности. Соответствующий документ за подписью главы РК Сергея Аксенова опубликовали на портале правительства региона.

- Уволить Абдураманова Ленура Азизовича с государственной гражданской службы Республики Крым... 28 октября 2019 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта, - говорится в документе.

Напомним, Абдураманов стал главой комитета в октябре 2017 года, сменив на посту Заура Смирнова, который подал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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