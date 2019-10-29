2019-10-29T09:45:59+03:00
Общество

С начала года в Крым из Украины пытались провезти 250 боеприпасов

Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Накануне произошел еще один такой случай. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по КрымуНакануне произошел еще один такой случай. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Крыму
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На границе Крыма с Украиной изъяли восемь единиц оружия и больше 250 боеприпасов. Это примерно на четверть меньше аналогичного периода прошло года.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, запрещенные предметы у граждан забрали.

- Так, накануне в пункте пропуска «Перекоп» во время осмотра машины 59-летнего украинца нашли несколько светошумовых патронов калибром 9 мм, предположительно предназначенных для имитации выстрела, - уточнили в пресс-службе.

Житель Херсона в беседе отметил, что у него есть разрешение на ношение оружия, но для чего он везет боеприпасы на полуостров - объяснить не смог.

Патроны у гражданина изъяли, а вот в отношении владельца будет решаться вопрос о мерах административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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