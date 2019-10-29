У крымского Госстройнадзора новый начальник
На эту должность назначили Юрия Прихожанова
Фото: пресс-служба Госстройнадзора РК
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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность председателя Госстройнадзора республики Юрия Прихожанова.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.
СПРАВКА «КП»
Юрий Прихожанов имеет три высших образования: «Автоматизированное управление технологическими процессами», «Промышленное и гражданское строительство» и «Правоведение».
С 2014 по 2017 года работал начальником управления госстройнадзора Севастополя. А с апреля 2019 года его назначили на должность первого замначальника Служба госстройнадзора Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU