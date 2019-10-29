У крымского Госстройнадзора новый начальник

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-29T11:35:06+03:00

На эту должность назначили Юрия Прихожанова

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Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность председателя Госстройнадзора республики Юрия Прихожанова.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

СПРАВКА «КП»

Юрий Прихожанов имеет три высших образования: «Автоматизированное управление технологическими процессами», «Промышленное и гражданское строительство» и «Правоведение».

С 2014 по 2017 года работал начальником управления госстройнадзора Севастополя. А с апреля 2019 года его назначили на должность первого замначальника Служба госстройнадзора Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU