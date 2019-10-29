Крымские электрички с начала года перевезли 3 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-29T11:59:39+03:00

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В 2019 году Крымская железная дорога перевезла три миллиона пассажиров и гостей полуострова. Это на 365 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Для удобства пассажиров разработали удобное движение электропоездов, схемы подвязки составов для пересадки пассажиров. Также, чтобы максимально охватить потребность жителей, организовали оптимальный режим работы касс, - сообщили в пресс-службе КЖД.

Средняя стоимость билета составила 65 рублей, а дальность поездки одного пассажира – 42 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU