Крымские электрички с начала года перевезли 3 миллиона пассажиров
Средняя стоимость билета составила 65 рублей
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2019 году Крымская железная дорога перевезла три миллиона пассажиров и гостей полуострова. Это на 365 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Для удобства пассажиров разработали удобное движение электропоездов, схемы подвязки составов для пересадки пассажиров. Также, чтобы максимально охватить потребность жителей, организовали оптимальный режим работы касс, - сообщили в пресс-службе КЖД.
Средняя стоимость билета составила 65 рублей, а дальность поездки одного пассажира – 42 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU