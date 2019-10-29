Аэропорт «Симферополь» установил рекорд по обслуживанию чартерных рейсов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-29T12:27:03+03:00

Наибольшее количество из них выполнили из Москвы и Санкт-Петербурга

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В сезоне-2019 симферопольский аэропорт установил рекорд по обслуживанию чартерных рейсов. Воздушная гавань приняла и отправила 676 рейсов, которые перевезли в Крым и обратно почти 196 тысяч пассажиров.

Поток туристов по сравнению с 2018 годом вырос на 30 процентов. Чартерные рейсы осуществляла авиакомпания «Россия».

Наибольшее количество выполнили из аэропортов Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). Также чартерные рейсы отправлялись из Новосибирска и Екатеринбурга.

- В этом году в аэропорту впервые для пассажиров чартерных рейсов была внедрена специальная процедура обслуживания. Они проходили досмотр и регистрацию отдельно от основного потока людей, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU