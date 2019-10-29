2019-10-29T13:56:41+03:00
Общество

В одном из парков Симферополя открыли обновленный кованый паровозик

Для создания модели понадобилось 400 килограммов металла
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба администрации крымской столицыФото: пресс-служба администрации крымской столицы
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У кованого паровозика, который красуется в Детском парке Симферополя, появилось множество разнообразный игровых приспособлений.

Восьмая фигура сделана по образцу знаменитого локомотива российских паровозостроителей братьев Черепановых.

Игровую модель создал руководитель детской кузнечной школы Андрей Давишний. Для этого ему понадобилось более 400 килограммов металла.

-Теперь на окнах появились козырьки, внутри и снаружи кабины – всевозможные краны, жаровые трубочки, котлы, цилиндры для пара и приборы, показывающие давление, - рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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