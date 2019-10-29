В одном из парков Симферополя открыли обновленный кованый паровозик

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-29T13:56:41+03:00

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У кованого паровозика, который красуется в Детском парке Симферополя, появилось множество разнообразный игровых приспособлений.

Восьмая фигура сделана по образцу знаменитого локомотива российских паровозостроителей братьев Черепановых.

Игровую модель создал руководитель детской кузнечной школы Андрей Давишний. Для этого ему понадобилось более 400 килограммов металла.

-Теперь на окнах появились козырьки, внутри и снаружи кабины – всевозможные краны, жаровые трубочки, котлы, цилиндры для пара и приборы, показывающие давление, - рассказали в пресс-службе администрации Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU