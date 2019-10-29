В Евпатории полиция оцепила рынок

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-29T15:55:48+03:00

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В Евпатории полиция оцепила так называемый рынок "Универсам" (народное название, рынок вырос возле универсама "Евпатория" на проспекте Победы). Об этом сообщает корреспондент КП-Крым с места событий.

Территорию оградили лентойФото: София ЯКУБОВА

Как рассказали работники рынка, всю территорию оцепили примерно в 14.00. Всех сотрудников вывели на улицу. На рынке якобы нашли взрывное устройство в черной сумке.

- Сказали ждать результатов проверки и экспертизы по найденной мине, на рабочее место пока не возвращаться! - сообщила КП-Крым Наталья, продавец овощей в палатке рядом с местом происшествия.

Сотрудникам рынка сказали ждать снаружиФото: София ЯКУБОВА

В полиции успокоили граждан: повода для волнения не оказалось.

- Поступила информация об обнаружении бесхозной сумки, - рассказали КП-Крым в пресс-службе МВД по РК. - В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что никакой угрозы безопасности граждан нет.

ИСТОЧНИК KP.RU