2019-10-29T16:08:20+03:00
Общество

Феодосиец украл деньги, на которые должны были отремонтировать братские могилы советских воинов

Суд назначил ему условное наказание
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Он подделывал акты приемки работОн подделывал акты приемки работФото: "КП" Архив
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Кировский районный суд приговорил к условному сроку жителя Феодосии. Его признали виновным в мошенничестве и подделке документов в сфере объектов культурного наследия.

Установлено, что экс-директор одной из организаций в 2015 году с помощью этих махинаций украл 400 тысяч рублей из городского бюджета. На эти деньги должны были капитально отремонтировать братские могилы советских воинов.

Суд разобрался, что подозреваемый при расчете стоимости работ искусственно удорожил расчетную стоимость фактически выполненных работ.

А после изготавливались поддельные акты приемки, которые владелец фирмы и пописывал.

Суд признал его виновным. Ему назначили 4 года лишения свободы условно и возмещение ущерба в размере почти 1,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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