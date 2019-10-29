2019-10-29T17:06:31+03:00
Политика

Экс-мэр стал снова главой администрации Керчи

На эту должность депутаты согласовали Сергея Бороздина
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Сергей Бороздин. Фото: FacebookСергей Бороздин. Фото: Facebook
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Бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин вновь занял эту должность. Такое решение приняли депутаты городского совета.

До этого конкурсная комиссия определилась с двумя победителями конкурса. Наибольшее количество баллов набрал Сергей Бороздин, на втором месте оказался замдиректора предприятия «Крымавтотранс» Николай Дубинин.

В итоге на должность главы города согласовали Сергея Бороздина.

- Особенно приятно, что во время трансляции заседания комиссии на Портале Правительства за меня проголосовало большинство горожан. Это говорит о том, керчане разделяют мои предложения и идеи по развитию города, - отметил новоиспеченный глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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