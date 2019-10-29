2019-10-29T17:35:16+03:00
Дом. Семья

"Каждая минута таит в себе опасность": В Симферополе волонтеры спасают микро-овчарку Басю

Щенок пытается выжить на местной промбазе
Анастасия ЖУКОВА
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Бася. Фото: Верность. Симферополь / ВКонтактеБася. Фото: Верность. Симферополь / ВКонтакте
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В Симферополе волонтеры ищут дом для метиса овчарки по кличке Бася. Она - последняя из семерых щенков, которых буквально высыпали совсем крошечными возле местной промбазы.

- Девочка очень красивая, контактная, общительная, очень умненькая, улыбака и лапу-давака!- расписывают зоозащитники достоинства малышки. - Ей очень нужен дом, живет сейчас на промбазе, где каждая минута жизни таит в себе опасность - огромные фуры, плюс неадекваты, от которых погибли два щенка.

Сейчас Басе примерно пять месяцев, ее называют микро-овчаркой: один из родителей явно из этой породы. Волонтеры готовы стерилизовать ее за свой счет, а также привезти к новым хозяевам: по Симферополю доставка - гарантирована, но обсуждаются и варианты доставки микро-овчарки Баси по Крыму.

Фото: Верность. Симферополь / ВКонтакте

Фото: Верность. Симферополь / ВКонтакте

КОНТАКТЫ ВОЛОНТЕРОВ

Ирина +7 978 724 44 57

Анна +7 978 049 03 56

ИСТОЧНИК KP.RU

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