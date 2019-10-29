"Каждая минута таит в себе опасность": В Симферополе волонтеры спасают микро-овчарку Басю

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-29T17:35:16+03:00

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В Симферополе волонтеры ищут дом для метиса овчарки по кличке Бася. Она - последняя из семерых щенков, которых буквально высыпали совсем крошечными возле местной промбазы.

- Девочка очень красивая, контактная, общительная, очень умненькая, улыбака и лапу-давака!- расписывают зоозащитники достоинства малышки. - Ей очень нужен дом, живет сейчас на промбазе, где каждая минута жизни таит в себе опасность - огромные фуры, плюс неадекваты, от которых погибли два щенка.

Сейчас Басе примерно пять месяцев, ее называют микро-овчаркой: один из родителей явно из этой породы. Волонтеры готовы стерилизовать ее за свой счет, а также привезти к новым хозяевам: по Симферополю доставка - гарантирована, но обсуждаются и варианты доставки микро-овчарки Баси по Крыму.

Фото: Верность. Симферополь / ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU