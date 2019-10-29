В Джанкойском районе столкнулись два автомобиля: Пострадали 6 человек

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-29T18:08:03+03:00

Авария произошла недалеко от поселка Азовское

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Во вторник, 29 октября, в Джанкойском районе, недалеко от поселка Азовское, произошла авария с участием двух автомобилей. Там столкнулись Ford Transit и КIА.

- По предварительным данным, водитель автомобиля КIА, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении водителю на Ford, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В результате столкновения пострадали шесть человек.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU