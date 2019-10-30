2019-10-30T08:25:03+03:00
Общество

Дожди и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 30 октября

В регион пришло похолодание
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

В Симферополе 30 октября облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем также осадки. Ветер ночью западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Севастополе облачно, утром и днем небольшой дождь, а в первой половине ночи туман. Ветер ночью западный 6-11 м/с, утром и днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма также кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10…12 градусов.

В Керчи 30 октября облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с, днем северный 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 12…14°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за непогоды Симферополь встал в пробках
Мусор и упавшие деревья: Симферопольцы жалуются на состояние парка при Агроуниверситете
Появилось видео уничтожения 70-килограммовой авиабомбы в Севастополе
Два севастопольца возили из Украины в Крым запрещенные таблетки и продавали наркоманам
В Севастополе возле «Херсонеса Таврического» сделают исторический парк
В Крыму хотят проводить фестиваль сельского туризма
Северо-Крымский канал хотят использовать только для подачи воды аграриям
В Симферополе стартовал туристский форум «Открытый Крым»
Больше половины туристов в Крыму - это семьи с детьми
В Севастополе закрыли парковку у памятника Солдату и Матросу, но водители игнорируют запрет
Главой администрации Черноморского района стала Людмила Глушко
"Каждая минута таит в себе опасность": В Симферополе волонтеры спасают микро-овчарку Басю
В Джанкойском районе столкнулись два автомобиля: Пострадали 6 человек
Экс-мэр стал снова главой администрации Керчи
Крым получил 44 новых автобуса марки «Лиаз» и «Кавз»
Феодосиец украл деньги, на которые должны были отремонтировать братские могилы советских воинов
В Евпатории полиция оцепила рынок
Крымские власти хотят открыть на полуострове горнолыжный курорт
На должность главы Керчи претендуют Бороздин и Дубинин
Арестованному в Крыму бандеровцу предъявили обвинение в подготовке теракта
В одном из парков Симферополя открыли обновленный кованый паровозик
Аэропорт «Симферополь» установил рекорд по обслуживанию чартерных рейсов
Крымские электрички с начала года перевезли 3 миллиона пассажиров
У крымского Госстройнадзора новый начальник
«Буханку» с нелегальными дровами задержали в Белогорском районе
С начала года в Крым из Украины пытались провезти 250 боеприпасов