Дожди и ветер: Прогноз погоды в Крыму на 30 октября

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-30T08:25:03+03:00

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В Симферополе 30 октября облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем также осадки. Ветер ночью западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Севастополе облачно, утром и днем небольшой дождь, а в первой половине ночи туман. Ветер ночью западный 6-11 м/с, утром и днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма также кратковременные дожди. Ветер ночью западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10…12 градусов.

В Керчи 30 октября облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с, днем северный 12-15 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 12…14°.

ИСТОЧНИК KP.RU