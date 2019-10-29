2019-10-29T17:56:41+03:00
Политика

Главой администрации Черноморского района стала Людмила Глушко

Она ранее уже занимала эту должность
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: FacebookФото: Facebook
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В Черноморском районе выбрали главу администрации. Должность заняла Людмила Глушко, до этого она уже работала на этом посту.

После прохождения конкурсной комиссии в финале остались два человека – Людмила Глушк и Алексей Шипицын.

Но депутат городского совета единогласно избрали на должность главы администрации Людмилу Глушко.

СПРАВКА «КП»

Родилась 1 февраля 1965 года в селе Красноярское Черноморского района.

В 1987 году окончила Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина, по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве».

ИСТОЧНИК KP.RU

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