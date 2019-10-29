Главой администрации Черноморского района стала Людмила Глушко
В Черноморском районе выбрали главу администрации. Должность заняла Людмила Глушко, до этого она уже работала на этом посту.
После прохождения конкурсной комиссии в финале остались два человека – Людмила Глушк и Алексей Шипицын.
Но депутат городского совета единогласно избрали на должность главы администрации Людмилу Глушко.
СПРАВКА «КП»
Родилась 1 февраля 1965 года в селе Красноярское Черноморского района.
В 1987 году окончила Крымский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина, по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве».
ИСТОЧНИК KP.RU