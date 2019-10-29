2019-10-29T19:01:13+03:00
Общество

В Севастополе закрыли парковку у памятника Солдату и Матросу, но водители игнорируют запрет

Ограждение пока не установили
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Олег ТурчановичФото: Олег Турчанович
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Хотя парковку у памятника Солдату и Матросу в Севастополе уже второй день как закрыли для автомобилистов, водители продолжают там парковаться.

Ранее в транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что с 28 октября парковку планируют оградить и начать земляные работы для музея обороны Севастополя.

- Строительные работы здесь все-таки начались: рабочие устанавливают бетонные блоки, которые позже, наверное, и украсит забор. Правда, какое время займет монтаж ограждения, и в какой момент автомобилистов попросят освободить территорию у памятника — пока неизвестно, - пишет ForPost.

Кроме того, планируется запретить парковку близ гостиницы "Украина".

ИСТОЧНИК KP.RU

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