Больше половины туристов в Крыму - это семьи с детьми

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-29T19:11:09+03:00

На популярных пляжах в этом году места не было Фото: Анастасия ЖУКОВА

Самым популярным в этом году оказался не южный, а западный берег полуострова

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В Министерстве курортов и туризма Крыма выяснили, какие люди предпочитают отдыхать на полуострове.

Так, 3% гостей отдыхали здесь с коллегами, 7% - с большой компанией друзей, 9% привезли на полуостров супругов, но оставили детишек дома, а 26% путешествовали самостоятельно. А вот все остальные отдыхающие (более половины) - это семьи с детьми.

- Это хорошая, качественная и правильная аудитория. Мы всегда говорим, что отдыхать с детьми лучше всего и безопаснее в своей стране, - приводит слова и. о. министра курортов и туризма РК Вадима Волченко "Крымская газета".

Большинство туристов предпочитают пляжный отдых, второе место - у санаторно-курортного лечения, а 17% гостей приехали в Крым, чтобы знакомиться с достопримечательностями.

45% туристов отдыхали на западном побережье (Сакский и Черноморский районы), а Южный берег Крыма принял всего 35% туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU