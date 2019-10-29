В Симферополе стартовал туристский форум «Открытый Крым»
В Симферополе 29 октября стартовал IX Туристский форум «Открытый Крым».
- Программа составлена с учетом интересов всех игроков туристического рынка. Главное пленарное заседание форума посвятим Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, программам региона для ее практического наполнения и конкретным механизмам реализации поставленных задач, - рассказал глава курортного ведомства Вадим Волченко.
В этом году ожидается, что на форум приедет порядка пяти тысяч участников.
.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Глава РК Сергей Аксенов назвал форум знаковым мероприятием не только для туристической отрасли, но и для региона в целом.
По данным республиканского министерства курортов и туризма, в этом году на форуме ожидается около пяти тысяч участников.
ИСТОЧНИК KP.RU