В Симферополе стартовал туристский форум «Открытый Крым»

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-29T19:24:09+03:00

На мероприятии обсудят стратегию развития туризма до 2035 года

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В Симферополе 29 октября стартовал IX Туристский форум «Открытый Крым».

- Программа составлена с учетом интересов всех игроков туристического рынка. Главное пленарное заседание форума посвятим Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, программам региона для ее практического наполнения и конкретным механизмам реализации поставленных задач, - рассказал глава курортного ведомства Вадим Волченко.

В этом году ожидается, что на форум приедет порядка пяти тысяч участников.

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Глава РК Сергей Аксенов назвал форум знаковым мероприятием не только для туристической отрасли, но и для региона в целом.

По данным республиканского министерства курортов и туризма, в этом году на форуме ожидается около пяти тысяч участников.

ИСТОЧНИК KP.RU