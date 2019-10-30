Появилось видео уничтожения 70-килограммовой авиабомбы в Севастополе

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-30T10:24:06+03:00

Саперы приняли все меры, чтобы уничтожение боеприпаса прошло без ЧП. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю

Боеприпас нашли рядом с жилыми домами в селе Камышлы [видео]

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Севастопольские пиротехники МЧС взорвали 70-килограммовую авиабомбу на месте обнаружения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/740927" frameborder="0"></iframe> В Севастополе взорвали авиабомбу.Боеприпас SD-70 нашли в Нахимовском районе. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.! другой источник

- Авиабомбу SD-70 нашли в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Вес опасной находки – 70 килограммов, радиус разлета осколков - 700 метров.

Саперы решили не трогать ржавый боеприпас и уничтожить его на месте.

Жителей близлежащих домов эвакуировали, оцепили опасный район и взорвали снаряд времен Великой Отечественной войны.

- Урона домам, гражданам и инфраструктуре города не нанесено, - отметил Арсен Смаилов, начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ спецотряда ГУ МЧС России по городу Севастополю.

ИСТОЧНИК KP.RU