Появилось видео уничтожения 70-килограммовой авиабомбы в Севастополе
Севастопольские пиротехники МЧС взорвали 70-килограммовую авиабомбу на месте обнаружения.
В Севастополе взорвали авиабомбу.Боеприпас SD-70 нашли в Нахимовском районе. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.! другой источник
- Авиабомбу SD-70 нашли в Нахимовском районе города, на въезде в село Камышлы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Вес опасной находки – 70 килограммов, радиус разлета осколков - 700 метров.
Саперы решили не трогать ржавый боеприпас и уничтожить его на месте.
Жителей близлежащих домов эвакуировали, оцепили опасный район и взорвали снаряд времен Великой Отечественной войны.
- Урона домам, гражданам и инфраструктуре города не нанесено, - отметил Арсен Смаилов, начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ спецотряда ГУ МЧС России по городу Севастополю.
ИСТОЧНИК KP.RU