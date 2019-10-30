2019-10-30T11:56:15+03:00
Происшествия

Два севастопольца возили из Украины в Крым запрещенные таблетки и продавали наркоманам

Сотрудники ФСБ поймали их на границе с поличным
Анастасия ЖУКОВА
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Провезти таблетки незаметно не удалосьПровезти таблетки незаметно не удалосьФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники ФСБ поймали двух жителей Севастополя, незаконно провозивших в Крым с территории Украины запрещенный медицинский препарат.

Задержанные закупали препараты из группы опиатов «субутекс», в составе которых содержится соль наркотического вещества «бупренорфин». В России эти медикаменты запрещены к обороту, а на Украине продаются свободно. Таблетки затем сбывали севастопольским наркоманам.

- Во время очередной попытки контрабандного ввоза партии таблеток через пункт пропуска «Армянск» севастополец был задержан с поличным. В ходе обыска по месту жительства задержанного также обнаружены ранее ввезенные из Украины аналогичные таблетки, - рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ. - Позже на международном пункте пропуска «Джанкой» был задержан еще один житель Севастополя, незаконно ввозивший в Россию «субутекс» для последующей реализации.

Как сообщили КП-Крым собственные источники, один из задержанных прятал таблетки... в заднем проходе.

В итоге у обоих контрабандистов в общей сложности изъяли примерно 500 доз наркотического средства.

Следственный отдел УФСБ по РК и Севастополю возбудил уголовные дела за контрабанду наркотиков (ч.1 ст.229.1 УК РФ). Севастопольцам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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