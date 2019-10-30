Мусор и упавшие деревья: Симферопольцы жалуются на состояние парка при Агроуниверситете

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-30T11:29:30+03:00

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В социальных сетях появились фотографии сквера при Агроуниверситете в Симферополе. Жители жалуются на мусор и полное запустение зеленой зоны.

- В 2010 год, прежде чем выйти на учебу, мы ходили в парк, собирали виноград, убрали сорняки на опытных полях сорго, яблоки, - воспоминает один из подписчиков.

Но жители не сидят на месте, они направили руководству университета жалобу на ненадлежащее состояние парка.

жители делятся фотографиями в социальных сетях. Фото: Черный список Симферополь/Вконтакте

- Представляю, каких агрономов, садоводов и виноделов выпускает сие учебное заведение - это будущее нашего сельского хозяйства, - возмущается местная жительница Галина.

КОМПЕТЕНТНО

Начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Эльвира Евтухова:

- Пусть жители запишутся и придут ко мне на прием, еженедельно, по вторникам с 14.30 до 16.00. С собой пусть принесут фотографии сквера, расскажут, что их не устраивает, и озвучат свои пожелания. После этого мы уже будем думать, как решить эту проблему. Потому, что, возможно, этот сквер не стоит на балансе города, поэтому это тоже остается проблемным вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU