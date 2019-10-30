Из-за непогоды Симферополь встал в пробках

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-30T11:50:03+03:00

Холода продлятся еще несколько дней Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Почти все центральные улицы «светятся» красный цветом

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Утром в среду, 30 октября, Симферополь в прямом смысле «утонул» в пробках. А все из-за непогоды, которая резко обрушилась на полуостров – в регионе похолодало, начались дожди.

Улицы светятся «красным» на сервисе «Яндекс.Карты».

КОНКРЕТНО

Проезд затруднен по улицам:

- Крылова;

Где затруднен проезд. Фото: "Яндекс. Карты"

- Караимская;

- Шмидта;

- Александра Невского;

- Куйбышева;

- Киевская;

- Павленко.

«Желтым цветом обозначены улицы Гоголя. Жуковского. Желябова.

То есть, получается, стоит именно центр крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU