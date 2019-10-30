Из-за непогоды Симферополь встал в пробках
Почти все центральные улицы «светятся» красный цветом
Холода продлятся еще несколько днейФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Утром в среду, 30 октября, Симферополь в прямом смысле «утонул» в пробках. А все из-за непогоды, которая резко обрушилась на полуостров – в регионе похолодало, начались дожди.
Улицы светятся «красным» на сервисе «Яндекс.Карты».
КОНКРЕТНО
Проезд затруднен по улицам:
- Крылова;
Где затруднен проезд. Фото: "Яндекс. Карты"
- Караимская;
- Шмидта;
- Александра Невского;
- Куйбышева;
- Киевская;
- Павленко.
«Желтым цветом обозначены улицы Гоголя. Жуковского. Желябова.
То есть, получается, стоит именно центр крымской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU