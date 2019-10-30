2019-10-30T12:29:15+03:00
Происшествия

В Крыму накрыли сеть подпольных залов для азартных игр

По всему Крыму работали аж 14 игорных заведений
Анастасия ЖУКОВА
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Подпольные игровые залы работали по всему Крыму. Фото: пресс-служба СКРПодпольные игровые залы работали по всему Крыму. Фото: пресс-служба СКР
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В Крыму накрыли сеть подпольных игровых залов.

Под видом спортивных ставок преступники организовали аж 14 таких заведений для азартных игр. Располагались они почти по всему Крыму - на территории 11 районов республики!

Обнаружить сеть удалось сотрудникам МВД, ФСБ и СКР.

- В ходе спецмероприятий изъято компьютерное игровое оборудование и денежные средства, вырученные от незаконной деятельности, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Следователи возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК ).

В Севастополе азартные игры маскировали под обучение покеру. Фото: пресс-служба СКР

В Севастополе азартные игры маскировали под обучение покеру. Фото: пресс-служба СКР

Кроме того, продолжается расследование по факту проведения азартных игр в Севастополе. Там подпольные "казино" организовали под видом обучения граждан игре в покер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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