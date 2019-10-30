В Крыму накрыли сеть подпольных залов для азартных игр
В Крыму накрыли сеть подпольных игровых залов.
Под видом спортивных ставок преступники организовали аж 14 таких заведений для азартных игр. Располагались они почти по всему Крыму - на территории 11 районов республики!
Обнаружить сеть удалось сотрудникам МВД, ФСБ и СКР.
- В ходе спецмероприятий изъято компьютерное игровое оборудование и денежные средства, вырученные от незаконной деятельности, - рассказали в пресс-службе Следкома.
Следователи возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК ).
В Севастополе азартные игры маскировали под обучение покеру. Фото: пресс-служба СКР
Кроме того, продолжается расследование по факту проведения азартных игр в Севастополе. Там подпольные "казино" организовали под видом обучения граждан игре в покер.
ИСТОЧНИК KP.RU