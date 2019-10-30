Юный моряк из Крыма пройдет путь от Владивостока до Чили

СЕГОДНЯ 13:57 2019-10-30T13:57:31+03:00

Илье всего 15 лет. Фото: Крымская газета

Во всех городах он будет поднимать флаг республики

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Школьник из Крыма отправится юнгой в кругосветную экспедицию. Парусный фрегат «Паллада» отправляется 1 ноября из Владивостока и проследует в Чили.

До этого с юным моряком встретился Сергей Аксенов, он вручил ему флаг республики Крым, который юноша будет поднимать на мачту при заходах во все города, пишет Крымская газета.

- Рад поздравить юнгу Детского морского центра города Ялты Илью Сергеевича Виденмеера с выпавшей ему честью представлять Республику Крым в первом этапе кругосветного плавания на учебном фрегате «Паллада», - отметил Аксенов.

15-летний школьник, воспитанник Детского морского центра, еще с детства мечтал о дальних плаваниях.

В центре ребята изучают географию морских путей сообщения и историю мореплавания, судовые ЭВМ и судомоделирование, английский для моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU