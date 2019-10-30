2019-10-30T13:57:31+03:00
Общество

Юный моряк из Крыма пройдет путь от Владивостока до Чили

Во всех городах он будет поднимать флаг республики
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Илье всего 15 лет. Фото: Крымская газетаИлье всего 15 лет. Фото: Крымская газета
Изменить размер текста:

Школьник из Крыма отправится юнгой в кругосветную экспедицию. Парусный фрегат «Паллада» отправляется 1 ноября из Владивостока и проследует в Чили.

До этого с юным моряком встретился Сергей Аксенов, он вручил ему флаг республики Крым, который юноша будет поднимать на мачту при заходах во все города, пишет Крымская газета.

- Рад поздравить юнгу Детского морского центра города Ялты Илью Сергеевича Виденмеера с выпавшей ему честью представлять Республику Крым в первом этапе кругосветного плавания на учебном фрегате «Паллада», - отметил Аксенов.

15-летний школьник, воспитанник Детского морского центра, еще с детства мечтал о дальних плаваниях.

В центре ребята изучают географию морских путей сообщения и историю мореплавания, судовые ЭВМ и судомоделирование, английский для моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крыму не хватает 20% участковых
Константинов раскритиковал идею выбора министров с помощью онлайн-голосования
Крымчане будут платить налог на жилье исходя из кадастровой стоимости
Ограбление по-симферопольски: мужчина украл 6,8 миллиона рублей и спустился по простыням
В Крыму накрыли сеть подпольных залов для азартных игр
Из-за непогоды Симферополь встал в пробках
Мусор и упавшие деревья: Симферопольцы жалуются на состояние парка при Агроуниверситете
Появилось видео уничтожения 70-килограммовой авиабомбы в Севастополе
Два севастопольца возили из Украины в Крым запрещенные таблетки и продавали наркоманам
В Севастополе возле «Херсонеса Таврического» сделают исторический парк
В Крыму хотят проводить фестиваль сельского туризма
Северо-Крымский канал хотят использовать только для подачи воды аграриям