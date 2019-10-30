Юный моряк из Крыма пройдет путь от Владивостока до Чили
Школьник из Крыма отправится юнгой в кругосветную экспедицию. Парусный фрегат «Паллада» отправляется 1 ноября из Владивостока и проследует в Чили.
До этого с юным моряком встретился Сергей Аксенов, он вручил ему флаг республики Крым, который юноша будет поднимать на мачту при заходах во все города, пишет Крымская газета.
- Рад поздравить юнгу Детского морского центра города Ялты Илью Сергеевича Виденмеера с выпавшей ему честью представлять Республику Крым в первом этапе кругосветного плавания на учебном фрегате «Паллада», - отметил Аксенов.
15-летний школьник, воспитанник Детского морского центра, еще с детства мечтал о дальних плаваниях.
В центре ребята изучают географию морских путей сообщения и историю мореплавания, судовые ЭВМ и судомоделирование, английский для моряков.
ИСТОЧНИК KP.RU