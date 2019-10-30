Константинов раскритиковал идею выбора министров с помощью онлайн-голосования
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал плохой идеей выбирать министров с помощью онлайн-голосования.
- Если люди проголосуют в прямом эфире, а министр потом не справится, то что тогда? Разве люди плохие? Нет, у граждан нет всего объема информации, поэтому решения должен принимать тот, кто уполномочен на это, - отметил Константинов, пишет Крымское информационное агентство.
Он отметил, что в Крыму нужно утвердить серьезный кадровый состав министров, а для этого нужно собрать хорошую конкурсную комиссию.
Константинов подчеркнул, что сейчас формируется дистанция на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU