2019-10-30T15:03:33+03:00
Политика

Константинов раскритиковал идею выбора министров с помощью онлайн-голосования

Он отметил, что у граждан просто нет всего объема информации
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: FacebookФото: Facebook
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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал плохой идеей выбирать министров с помощью онлайн-голосования.

- Если люди проголосуют в прямом эфире, а министр потом не справится, то что тогда? Разве люди плохие? Нет, у граждан нет всего объема информации, поэтому решения должен принимать тот, кто уполномочен на это, - отметил Константинов, пишет Крымское информационное агентство.

Он отметил, что в Крыму нужно утвердить серьезный кадровый состав министров, а для этого нужно собрать хорошую конкурсную комиссию.

Константинов подчеркнул, что сейчас формируется дистанция на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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