2019-10-30T15:46:22+03:00
Общество

Крыму не хватает 20% участковых

Проблема, по мнению министра, в плохих условиях труда и зарплате
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Министр МВД по РК Павел Каранда рассказал, что Крыму не хватает порядка двадцати процентов участковых. Он уверен, что проблема заключается в плохих условиях труда и заработной плате.

Поэтому около 11 глав администраций заставили выделить помещения для работы участковых. Всего в республиканское МВД поступило 16 исков, пишет «Федерал Пресс».

Но вот не все эти помещения соответствуют нормам, поэтому есть предложения установить специальные модульные блоки. В них и будет работать участковый.

Кстати, Каранда напомнил, что с начала года полицейским Крыма подняли оплату на 65 процентов к окладу. Это привлекло кадры из других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Константинов раскритиковал идею выбора министров с помощью онлайн-голосования
Крымчане будут платить налог на жилье исходя из кадастровой стоимости
Юный моряк из Крыма пройдет путь от Владивостока до Чили
Ограбление по-симферопольски: мужчина украл 6,8 миллиона рублей и спустился по простыням
В Крыму накрыли сеть подпольных залов для азартных игр
Из-за непогоды Симферополь встал в пробках
Мусор и упавшие деревья: Симферопольцы жалуются на состояние парка при Агроуниверситете
Появилось видео уничтожения 70-килограммовой авиабомбы в Севастополе
Два севастопольца возили из Украины в Крым запрещенные таблетки и продавали наркоманам
В Севастополе возле «Херсонеса Таврического» сделают исторический парк
В Крыму хотят проводить фестиваль сельского туризма
Северо-Крымский канал хотят использовать только для подачи воды аграриям