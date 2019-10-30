Крыму не хватает 20% участковых
Министр МВД по РК Павел Каранда рассказал, что Крыму не хватает порядка двадцати процентов участковых. Он уверен, что проблема заключается в плохих условиях труда и заработной плате.
Поэтому около 11 глав администраций заставили выделить помещения для работы участковых. Всего в республиканское МВД поступило 16 исков, пишет «Федерал Пресс».
Но вот не все эти помещения соответствуют нормам, поэтому есть предложения установить специальные модульные блоки. В них и будет работать участковый.
Кстати, Каранда напомнил, что с начала года полицейским Крыма подняли оплату на 65 процентов к окладу. Это привлекло кадры из других регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU