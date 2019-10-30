2019-10-30T17:12:51+03:00
Общество

Сергей Бовтуненко стал главой администрации Феодосии

Он уже работал на этой должности
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба администрация ФеодосииФото: пресс-служба администрация Феодосии
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В Феодосии выбрали нового главу администрации. Им стал Сергей Бовтуненко, его кандидатуру поддержали депутаты городского совета.

Всего в конкурсе участвовали восемь человек, пишет Интерфакс. В финал вышли экс-глава администрации Сергей Бовтуненко и директор местного предприятия "Домоуправление "Дружба" Сергей Байбуз.

Напомним, главой администрации Керчи выбрали бывшего мэра города Сергея Бороздина. Он набрал наибольшее количество баллов - 80, а его кандидатуру поддержали депутаты городского совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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