Главой Бахчисарайского района стала Людмила Пучкова
В Бахчисарайском районе на должность главы администрации назначили Людмилу Пучкову.
Всего конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов – Людмилу Пучкову, которая набрала 80 баллов и Александра Шабалова. Он получил 71 балл.
Уже после депутаты единогласно поддержали Пучкову на должность главы района.
СПРАВКА «КП»
Людмила Андреева Пучкова родилась в селе Вилино Бахчисарайского района. Окончила Ялтинское педагогическое училище и Харьковский институт по специальности «государственный служащий».
С 2006 по сентябрь 2019 года возглавляла Вилинское сельское поселение в Бахчисарайском районе.
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