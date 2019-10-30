2019-10-30T17:56:21+03:00
Политика

Главой Бахчисарайского района стала Людмила Пучкова

Решение депутаты приняли единогласно
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Новая глава района (справа), Фото: пресс-служба администрации Бахчисарайского районаНовая глава района (справа), Фото: пресс-служба администрации Бахчисарайского района
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В Бахчисарайском районе на должность главы администрации назначили Людмилу Пучкову.

Всего конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов – Людмилу Пучкову, которая набрала 80 баллов и Александра Шабалова. Он получил 71 балл.

Уже после депутаты единогласно поддержали Пучкову на должность главы района.

СПРАВКА «КП»

Людмила Андреева Пучкова родилась в селе Вилино Бахчисарайского района. Окончила Ялтинское педагогическое училище и Харьковский институт по специальности «государственный служащий».

С 2006 по сентябрь 2019 года возглавляла Вилинское сельское поселение в Бахчисарайском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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