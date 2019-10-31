Погода в Крыму на 31 октября: до +9 градусов и дождь
В Крыму 31 октября днем будет до +9 градусов и дождь. Будет дуть северо-восточный ветер до 20 метров в секунду,передают синоптики Крымского гидрометцентра. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе сегодня переменная облачность, без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до +7 градусов.
В Севастополе 31 октября переменная облачность, местами возможны дожди. Днем подует северо-восточный ветер до 14 метров в секунду. Столбики термометров днем покажут до +10 градусов.
На ЮБК в четверг переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8 градусов.
В Керчи сегодня до +10 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 11 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»