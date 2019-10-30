2019-10-30T18:53:14+03:00
Происшествия

Экс-главу Красноперекопска обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Он нанес ущерб городскому бюджету
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Бывшему главе Красноперекопска предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Это вскоре повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что в декабре 2017 года он, зная, что фирма не выполнила в полном объеме свои обязательства по контракту, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги по улице Калинина.

При том, что в это время отсутствовали положительные заключения Государственной строительной экспертизы. А это является обязательным условием для приема данного вида работ.

- Несмотря на это администрация города перечислила фирме 2,3 миллиона рублей, что причинило ущерб местному бюджету, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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