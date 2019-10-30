Экс-главу Красноперекопска обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
Бывшему главе Красноперекопска предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Это вскоре повлекло тяжкие последствия.
Следствие установило, что в декабре 2017 года он, зная, что фирма не выполнила в полном объеме свои обязательства по контракту, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги по улице Калинина.
При том, что в это время отсутствовали положительные заключения Государственной строительной экспертизы. А это является обязательным условием для приема данного вида работ.
- Несмотря на это администрация города перечислила фирме 2,3 миллиона рублей, что причинило ущерб местному бюджету, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU