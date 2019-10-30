Крымский сенатор рассказала о перспективе восстановления сельских дорог в регионе

СЕГОДНЯ 19:24 2019-10-30T19:33:51+03:00

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Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, что сейчас местные власти составляют перечень дорог в сельской местности, которые подлежат восстановлению.

Она отметила, что нужно понимать, как и какую сумму будут вкладывать в эти работы, передает телеканал «Крым 24».

- Мы сделали запрос во все муниципалитеты, чтобы они нам дали первичную информацию: где необходимо ремонтировать дороги. Эта информация у нас уже есть и будет ясно: нужна новая дорога или капитальное строительство, - отметила Ковитиди.

Данный вопрос находится на контроле главы Крыма Сергея Аксенова.

ИСТОЧНИК KP.RU