Крымский чиновник погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в ДТП погиб директор Крымского медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. Как сообщил крымский медик Рустам Гальмутдинов в соцсетях, ЧП произошло 29 октября около Солнечногорска.
Фото: Рустам Гильмутдинов
Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, медик уточнил, что Иван Сайкак попал в ДТП по дороге из аэропорта, он сидел на заднем сидении.
Видео аварии, в которой предположительно погиб крымский чиновник, появилось в сообществе автолюбителей Солнечногорска. На кадрах белый внедорожник лежит на боку на трассе М11.
ДТП на трассе М11 29 октября.Видео: "Автолюбители Солнечногорска"/"Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU