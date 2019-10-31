Крымский чиновник погиб в ДТП в Подмосковье

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-31T09:03:51+03:00

Директор Крымского медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдакпопал в аварию по дороге из аэропорта [видео]

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В Подмосковье в ДТП погиб директор Крымского медицинского информационно-аналитического центра Иван Сагайдак. Как сообщил крымский медик Рустам Гальмутдинов в соцсетях, ЧП произошло 29 октября около Солнечногорска.

Фото: Рустам Гильмутдинов

Отвечая на вопросы пользователей соцсетей, медик уточнил, что Иван Сайкак попал в ДТП по дороге из аэропорта, он сидел на заднем сидении.

Видео аварии, в которой предположительно погиб крымский чиновник, появилось в сообществе автолюбителей Солнечногорска. На кадрах белый внедорожник лежит на боку на трассе М11.

ДТП на трассе М11 29 октября.Видео: "Автолюбители Солнечногорска"/"Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU