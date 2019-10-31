2019-10-31T11:36:43+03:00
Общество

В Крыму продадут пять пассажирских теплоходов

Постановление приняли на сессии Госсовета РК
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Анастасия ЖУКОВА
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На очередной сессии Госсовета Крыма согласовали продажу на аукционе пяти пассажирских теплоходов. Также отдать в частные руки хотят судно-катамаран, которое также находится в ведении предприятия «Крымские морские порты».

Продаже подлежат теплоходы «Люба Шевцова», «Саманта Смит», «Надя Лисанова», «Аркадий Гайдар», «Сергей Тюленин», а также катамаран «Крымская старела», пишут РИА новости Крым.

Как отмечается в пояснительной записке, использование этих теплоходов по основному назначению или сдача их в аренду, невозможно.

Но при этом предприятие, на балансе которого они находятся, несет существенные расходы на их содержание.

В связи с этим и было принято решение об их продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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