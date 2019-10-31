Крымские спасатели ищут пропавшего рыбака на надувной лодке
С самого утра крымские спасатели обследуют акваторию Черного моря. Сотрудники чрезвычайного ведомства ищут пропавшего на надувной лодке рыбака.
Информация об его исчезновении в районе Алушты поступила в среду, 30 октября.
- Была обследована водная гладь на катере. Однако поиски результатов не дали. Сегодня в 8 утра группа по беспарашютному десантированию «КРЫМ-СПАС» вылетела для проведения дальнейших поисковых работ, - сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
Уже обследовали территорию от горы Аю-Даг до села Морское и до нейтральных вод.
К сожалению, на данный момент результатов нет.
ИСТОЧНИК KP.RU