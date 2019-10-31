Крымские спасатели ищут пропавшего рыбака на надувной лодке

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-31T11:04:42+03:00

Пока никаких результатов нет

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С самого утра крымские спасатели обследуют акваторию Черного моря. Сотрудники чрезвычайного ведомства ищут пропавшего на надувной лодке рыбака.

Информация об его исчезновении в районе Алушты поступила в среду, 30 октября.

- Была обследована водная гладь на катере. Однако поиски результатов не дали. Сегодня в 8 утра группа по беспарашютному десантированию «КРЫМ-СПАС» вылетела для проведения дальнейших поисковых работ, - сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Уже обследовали территорию от горы Аю-Даг до села Морское и до нейтральных вод.

К сожалению, на данный момент результатов нет.

ИСТОЧНИК KP.RU